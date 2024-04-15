Alman ordusundaki Müslüman askerlere manevi destek: İmamlar görev yapacak Orduda görevli 3 bin Müslüman asker için imamlar yetkilendirilecek. Bu sayede İslam dinine mensup askerlere manevi destek sunulacak.

ensonhaber.com

Almanya Savunma Bakanlığı, orduya imamların alınması için çalışma yürütüyor.

Alman ordusunda görevli Müslüman askerlere manevi destek sağlanması amaçlanıyor.

Müslüman askerler, Hristiyan ve Yahudi silah arkadaşlarının aksine, bu destekten yoksunlar.

Müslüman askerlere imam desteği verecekler

Söz konusu askerlere imam desteğinin verilmesi konusu, Federal Meclis'in Alman ordusundan sorumlu üyesi Eva Högl tarafından dile getirildi.

Högl, İslam dinine mensup askerlere, yetkilendirilmiş askeri imamlar tarafından destek sağlanması fikrini savundu.

3 bin asker var

Deutsche Welle'in aktardığına göre, Alman ordusunda yaklaşık 3 bin Müslüman asker görev yapıyor.

Orduda görev yapan Piskopos Bernhard Felmberg, Müslüman askerlere manevi hizmet verilmesinin bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

İmam kararına piskopostan destek

Felmberg, "Orduda giderek artan sayıda Müslüman hizmet veriyor. Bu askerlere kendi dinlerinde manevi destek seçeneğinin verilmesini destekliyorum." dedi.

Öte yandan Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) milletvekilleri, imam görevlendirilmesi önerisine desteklerini açıkladı.

Türkiye'de tartışmalı hale getirilen uygulama

Bu arada Türkiye'de 1967’de hukuken kaldırılan Din Subaylığı birimi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yeniden kadro açılmasıyla aktif hale getirilirken, bu karar bazı kesimlerce "gericilik" iddialarıyla tartışma konusuna dönüştürüldü.

TSK tarafından en son Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılan Din Subaylığı’nın tarifi, Subay İhtisasları bilgilendirme bölümünde şu ifadelerle yapılıyor: