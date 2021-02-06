Alman polisinden Türk baba ile kızına şiddet

Polis tarafından darbedilen baba ile yüzündeki elmacık kemiği kırılan 17 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Ennepetal bölgesinde yaşayan Yasemin Başöngen (17) ile babası Cemil Başöngen (50), iddiaya göre polis şiddeti sonucu hastanelik oldu.

Baba Cemil Başöngen, 2001 yılında Çorum'dan Almanya'ya geldiğini ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirtti.

ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan adam, polisin 3 Şubat'ta basit bir olay yüzünden kızına ve kendisine orantısız şiddet uyguladığını söyledi.

"KIZIMI YERE DEVİRİP BENİ YUMRUKLADILAR"

Kızının arkadaşıyla tartıştığını ve bunun üzerine olaya polisin dahil olduğunu anlatan Cemil Başöngen, şöyle devam etti:

"Lünen'de kızımın bir malzemesi vardı, onu almaya gittik. Kızım orada arkadaşıyla tartışmış ve polisi aramışlar. Ben de onu beklerken 5 dakika içinde polis geldi. Polis kızıma uzaklaşmasını söyledi ve kızım merdivenden aşağı indi, ne olduysa olay ondan sonra başladı. Kızım aşağı indi diye kadın polis hışımla arkasından indi, dışarıdan gelen başka polisle birlikte 17 yaşındaki kızımı devirip yere indirdiler. Ben olayı görünce kızımı korumak için aşağı indim, amacım sadece ayırmaktı. Orada erkek polis varmış, o geldi alıp beni bir fırlattı duvara yapıştım. O iri yarı polis üzerime çıktı, iki yumruk vurdu, bilincimi yitirdim, beni ters kelepçeledi. O sırada kızımı polis aracıyla götürmüşler, ben bilincimi yitirmiştim artık, görmedim."

"KIZIMIN YÜZÜ KANLAR İÇİNDEYDİ"

Polis aracıyla Lünen'deki karakola geldiklerinde yerde kızının kan izlerini gördüğünü söyleyen baba Başöngen, "Kelepçeyi açıp kızımla görüşmeme izin verdiklerinde yüzü ve saçları kanlar içindeydi. Karakolun önünde araçtan indirmeden kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış. Burnundan kanlar geliyordu. O dayağa hiç gerek yoktu. Ambulans çağırdılar, bindirip hastaneye gönderdiler." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

kendisinin 5 gün iş göremez raporu aldığını, pazartesi günü de psikoloğa gideceğini vurgulayan Başöngen, "Benim kaburgalarım ağrıyor, araç kullanamıyorum. 17 yaşındaki kızımı hastanelik ettiler, ayrıca 'şişko' diye dalga geçip 'seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Ne olacak, iyileşecek mi bilmiyoruz. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve kanuni yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım." ifadelerini kullandı.