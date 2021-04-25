Alman polisinden Türk vatandaşa ‘George Floyd’ müdahalesi

Duyulan gürültü üzerine iş yerinden çıkıp polise ne olduğunu soran Türk iş insanı, sert müdahale ile karşılaştı. Alman polisinin müdahalesi George Floyd’un ölümüne neden olan sahneyi anımsattı.

Almanya’nın Duisburg kentinde, polis ABD polisini aratmadı.

Yedek parça satıcısı ve müteahhitlik yapan Türk iş insanı Emre Tümsek, iş yerinin önünde darbedildi.

Bir gürültü duyunca iş yerinden çıktığını ifade eden Tümsek neler olduğunu sorunca, polis tarafından sert müdahale ile karşılaştı.

Ters kelepçelenerek yere yatırılan Tümsek’in o anları, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

“ÇALIŞANLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİM”

O anlarda nefes alamadığını söyleyerek, George Floyd’u anımsadığını dile getiren Tümsek, şu sözleri kaydetti:

“Dışarıdaki gürültü nedeniyle dışarı çıktım. Ne oluyor der demez. Polis şiddet uyguladı. Ters kelepçeleyerek, çalışanlarımın gözü önünde darp edildim."





“4 SAAT HÜCREDE TUTTULAR”

"Bir anda üzerime çuvallanıp yere yatırıp kelepçe taktılar. Tıpkı Amerika'daki George Floyd'a yaptıkları gibi boynuma diziyle bastırdı. Nefes almakta zorlandım ve bir anda aklıma George Floyd geldi. Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılacak iş değil bu. Ben, gelirim sizinle karakola, pasaportumu da getiririm dememe rağmen, beni dinlemediler. Sonra karakola götürdüler, ters kelepçe ve maske ile beni 4 saat hücrede tuttular.”





“BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAM”

“Ailem de olayı öğrendiğinde şok oldu. Hepimiz çok perişanız. Hiç suçum yokken böyle bir şeyin başıma gelmesini kabul edemem. Hem Alman hem de Türk vatandaşı olarak hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini asla bırakmam. Ben, yirmiden fazla insana iş veriyorum. Araba parçası işimin yanı sıra inşaat işi yapıyorum. Şimdi Düsseldorf Havalimanı inşaatını yapıyorum. Yapılan bu davranışı asla unutmam.”

Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet kamerada VİDEO