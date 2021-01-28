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    Alman psikiyatristin karantina açıklaması güldürdü

    Almanya'da bir psikiyatrist, salgın döneminde evlere kapanan insanların psikolojik durumuna dair görüntülü mesaj paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:12
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    Alman psikiyatristin karantina açıklaması güldürdü

    Dünya genelinde koronavirüs salgını kaynaklı vakanın 100 milyonu geçtiği bir dönemde ülkeler, uygulamaya alınan aşılarla hayatı bir an önce normale döndürmeye çalışıyor.

    Vaka sayısı Almanya'da 2.1 milyon olarak kaydedilirken, virüsten ölenlerin sayısı 55 bini geçti.

    "DUVARLARLA KONUŞMAK NORMAL"

    Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, bir Alman psikiyatrist, karantina döneminde evde kalanlar konusunda ilginç çıkarımlarda bulundu.

    Psikiyatrist, "Şu sıralar telefon trafiğiyle boğuşuyorken size bildirmek isteriz ki karantina sürecinde duvarlarla, çiçeklerle veya herhangi başka eşyalarla konuşmanız normal." dedi.

    "BİZİ, CEVAP VERDİKLERİNDE ARAYIN"

    Mesajının devamında psikiyatrist, "Lütfen bizi sadece size cevap vermeye başladıklarında arayın." ifadesini kullandı.

    Alman psikiyatristin karantina açıklaması güldürdü ViDEO

    Alman psikiyatristin karantina açıklaması güldürdü #1

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