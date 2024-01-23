Alman silahlı kuvvetlerinde yabancı asker tartışması: Ters teper Berlin yönetimi, asker eksikliğini yabancılarla gidermeyi düşünüyor. Sadakat ayrıntısına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Alman basını, "Alman olmayan biri, yabancı bir ülke için savaşır mı?" diye sordu.

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Almanya, ordudaki personel eksikliğini yabancılarla giderme önerisini tartışıyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yabancıların Alman silahlı kuvvetlerine (Bundeswehr) alınması önerisinin uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini, konunun gerekli titizlikle değerlendirildiğini söylemişti.

"Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayız." diyen Pistorius, ülkede yaşayan ve Alman vatandaşlığına sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak (göçmen) insanların varlığından söz etmişti.

Alman ordusuna yabancı askeri alınması gündemde

Almanya basınından Bild gazetesinin, "Bundeswehr'deki yabancılar ters teper mi?" başlıklı haberinde şunlar aktarıldı:

Çok az sayıda Alman hizmet ettiği için artık işi yabancılar yapmalı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, yabancıları Bundeswehr'e almayı değerlendiriyor.



Şu anda 20 bin asker açığı var. Orduda 203 bin yerine 180 bin erkek ve kadın bulunuyor.

"Bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayacağız"

"Yakında yabancı pasaportlu askerler de mi olacak?" sorusunun yöneltildiği haberde Pistorius'un sözleri hatırlatıldı:

Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayacağız. Almanya 'savaşa hazır' olmalı.

Diğer ülkeler örnek gösterildi

Askeri yabancı alımı konusunda rol model ülkelerin varlığına işaret edilirken, askerlik çağındaki tüm Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Belçika silahlı kuvvetlerine katılmasına izin verildiği belirtildi.

Danimarka'nın ayrıca, Danca konuşmaları koşuluyla AB vatandaşlarını da askere kabul ettiği bilgisi paylaşıldı. İrlanda, İspanya ve Fransa örneklerinden de bahsedildi.

Geri tepme ihtimali

Bu durumun Almanya için geri tepme ihtimalinden söz edilen haberde, "Bundeswehr'de hizmet etmeye hazır uygun gençleri ararken çok daha Avrupalı bir şekilde düşünmeliyiz." denildi.

Sadakat sorusu: Alman olmayan biri bizim için savaşır mı

Konuya ilişkin şu şekildeki sorular da yöneltildi: