Alman siyasetçi Friedrich Merz: Yabancı nefretine ve düşmanlığına karşıyız Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te, 'açık ve net bir şekilde' yabancı nefretine ve düşmanlığına karşı olduklarını açıkladı.

AA

Almanya'nın göç yasası gündemi Federal Meclis'te gündeme geldi.

Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz, Federal Meclis'teki bütçe oturumunda konuştu.

Ülkede tartışılan düzensiz göç ile mücadele konusunda değerlendirmelerinde göçe olumlu baktığını açıklayan Scholz'un ardından, ana muhalefet lideri de konu hakkında görüş bildirdi.

"ALMANYA, YABANCI DOSTU BİR ÜLKE OLARAK KALMALI"

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı da olan Friedrich Merz, Almanya’nın bir dizi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bunlardan biri olan ve üstesinden gelinmeyen göç konusunun ülkede insanları endişelendirdiğini ifade etti.

Almanya’nın "açık ve yabancılar dostu bir ülke kalması" gerektiğini dile getiren Merz, çok sayıda göçmen kökenli insanların yıllardan beri Almanya’da yaşadığına ve çalıştığına işaret etti.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA KARŞI DURUYORUZ"

Merz, "Onlar olmadan, Almanya'daki hastaneler, huzurevleri, diğer birçok sosyal kurum, okullar, gastronomi işletmeleri ve çok sayıda şirket tek bir gün bile başarılı bir şekilde çalışamaz. Bu yüzden bu insanlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Göçmen kökenlilerin Almanya'ya hoş geldiklerini" dile getiren Merz, "Bu nedenle her türlü yabancı nefretine ve yabancı düşmanlığına açık ve net bir şekilde karşı duruyoruz." diye konuştu.

HÜKÜMETİN POLİTİKALARINI ELEŞTİRDİ

Merz, gelişmelere de gözlerin kapatılmaması gerektiğini, son yıllarda ülkeye gelerek topluma ve iş piyasasına entegre edilemeyenlerin sayısının yüksek olduğunu, gelenlerin çok küçük bir azınlığın, özellikle genç erkeklerin ülkede geçerli olan kurallara uymak istemediğini savundu.

Düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin hükümetin politikalarını eleştiren Merz, buradaki problemin çözülmesi için Başbakan Olaf Scholz’a geçen hafta bir dizi tedbir önerdiğini anlattı.

"HÜKÜMET BİZİM ÖNERİLERİMİZİN ÇOK ARKASINDA KALIYOR"

Merz, bu tedbirler arasında geçici olarak tüm düzensiz göçmenlerin Alman sınırlarından geri gönderilmesi olduğunu, bu kişilerin iltica işlemlerinin Avrupa Birliği (AB) kurallarına göre ilk ayak bastıkları AB ülkesinde yapması gerektiğini aktardı.

Hükümetin düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin getirdiği tekliflerinin ise CDU/CSU partilerinin önerilerinin çok arkasında kaldığını söyleyen Merz, bu yüzden CDU/CSU’nun hükümetin tekliflerine onay veremeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)