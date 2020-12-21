Alman sosyal medya fenomeni Josi Maria, hayatını kaybetti

24 yaşındaki Josi Maria, arkadaşıyla tatil için gittiği Büyük Kanarya adalarında anoreksiyaya yenik düştü.

Halk arasında 'manken hastalığı' olarak bilinen ve "sıfır beden" olma isteğiyle gelişen anoreksiya nervoza, özellikle genç kızları tehdit ediyor.

24 yaşındaki Alman sosyal medya fenomeni Josi Maria, iki gün önce tatil için gittiği İspanya’daki Büyük Kanarya adasında anoreksiya nervoza nedeniyle yaşamını yitirdi.

ARKADAŞINDAN İTİRAF: İKİ GÜN AÇ KALDI

Takipçileriyle sık sık anoreksiya ile mücadelesini paylaşan genç fenomenin tatile birlikte gittiği arkadaşı Vanja Resova, arkadaşının iki gündür bir şey yemediğini söyledi.

"UYANDIĞIMDA NEFES ALMIYORDU"

Yerel medyaya konuşan Reseva, “Gece yarısından kısa bir süre sonra uyandığımda artık nefes almadığını fark ettim. Onu uyandırmaya çalıştım. Uyanmayınca ise yardım almak için resepsiyona gittim. Gerekli müdahale yapıldı ancak netice alınmadı." dedi.

Sosyal medyada arkadaşı için paylaşımda bulunan Resova, "Her gün birçoğunuzu olumlu olanı görmeye ve güçlü kalmaya motive etti. Tanrı'nın istediği gibi, şimdi meleklerle birlikte yukarıda ve bize bakıyor. Yardıma ihtiyacım var demeniz önemlidir. Yardımı kabul etmek bir güç işaretidir” ifadelerini kullandı.

ANOREKSİYA (MANKEN) HASTILIĞI NEDİR

En tehlikeli psikolojik sağlık sorunları arasında yer alan "manken hastalığı" yani anoreksiya nervoza rahatsızlığı ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, anoreksiya nervoza hastalarının aynı yaş grubunda olan bir bireye göre 50 kat fazla ölüm riski bulunduğunu belirtiyor.