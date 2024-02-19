Almanya merkezli Stern dergisi, son sayısında ABD Başkanı Joe Biden'ı tiye aldı.
81 yaşındaki Joe Biden, zaman zaman sergilediği unutkan halleriyle ve ülke liderlerini karıştırmasıyla dikkat çekiyor.
Amerikan seçmeninin önemli bir bölümü, ilerleyen yaşı nedeniyle Biden'ın yeniden adaylığına sıcak bakmıyor. Diğer taraftan, Biden'ı adaylıktan vazgeçirmenin kolay olmayacağına dikkat çekiliyor.
'Yürüteçli Biden'ı çizdiler
Stern'in 15 Şubat 2024 tarihli sayısında Joe Biden, yürüteçten destek alarak ilerlediği anlarla tasvir edildi.
Biden'ın arkasında ise yardımcısı Kamala Harris ve ülkenin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama yer aldı.
ABD'de Harris ve Obama söylentileri
Demokratların adayı olma konusunda sinyaller veren Harris, liderlik kapasitesinin olduğunu iddia ederek, "Hizmet etmeye hazırım. Bununla ilgili hiçbir soru işareti yok." demişti.
ABD kamuoyunda ayrıca, Demokratların Biden'ın yerine Obama'yı getirebileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.
"Biden sallanıyor"
Biden'ın yaşlılığına işaret edilen söz konusu sayıda şu ifadelere yer verildi:
Biden sallanıyor. Zayıf ve unutkan. Trump'a karşı mücadelede ABD Başkanı'nın yerine kim geçebilir?
ABD Başkanı: Hafızam iyidir
Geçmişe dair önemli olayları hatırlamayan Biden, hafızasının iyi durumda olduğunu iddia ediyor.
Sürpriz bir açıklamaya imza atan Biden, "Hafızam iyidir." ifadesini kullanmıştı.
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