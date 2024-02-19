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Alman Stern dergisi Biden'ı çizdi: Zayıf ve unutkan

Alman Stern dergisi Biden'ı çizdi: Zayıf ve unutkan ABD Başkanı Biden, dergi kapağında yürüteçli haliyle çizildi. Biden'ın yeniden adaylığı ve yerine geçebilecek isimlerle ilgili yorumlar yapıldı.