Alman YouTuber, sanal maymun için Lamborghini'sini sattı

Alman Youtuber iCrimax, 'sanal maymun' alabilmek için Lamborghini'sini satarak herkesi şaşkına uğrattı. NFT koleksiyonları ise dünyada giderek yayılıyor.

Alman YouTuber ve müzisyen iCrimax, NFT akımına uyum sağladı fakat sağlamak adına yaptığı hayranlarını şaşırttı.

SANAL MAYMUN İÇİN ARACINI SATTI

iCrimax, 'sanal maymun' alabilmek için lamborghini arabasını sattı.

Bored Ape Yacht Club adı verilen ve yaklaşık 20 bin maymun portresinden oluşan NFT koleksiyonu, aralarında Justin Bieber'ın da olduğu dünyaca ünlü isimlerden rağbet görürken iCrimax de merak saldı.

Ünlü Youtuber, koleksiyonun bir parçası için lamborghini arabasını gözden çıkardı ve 74 EHT'ye yani yaklaşık 230 bin dolara 'sanal maymun' satın aldı.

"NFT, LAMBORGHİNİ'DEN DAHA KARLI BİR YATIRIM"

iCrimax, kendisini "bir NFT için Lambo'sunu satan ilk kişi" ilan etti. Alman YouTuber, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni NFT’sinin otomobilden daha karlı bir yatırım olduğunu söyledi.

Öte yandan otomotiv bilgi platformu Edmunds'a göre, 2021 model otomobilin fiyat etiketi 206 bin ve 261 bin dolar arasında değişiyor.

Bored Ape Yacht Club koleksiyonundaki parçaların ortalama taban fiyatı ise 83 ETH. Bu da şu anda yaklaşık 255 bin dolara denk geliyor.