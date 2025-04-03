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Almanlar Paskalya tatili için en çok Türkiye'yi tercih etti

Almanlar Paskalya tatili için en çok Türkiye'yi tercih etti Alman Seyahat Derneği (DRV) verilerine göre, 7-25 Nisan 2025 tarihleri arasındaki Paskalya tatilinde Türkiye, paket tur satışlarında yüzde 17’lik payla Almanların en çok tercih ettiği destinasyon oldu.