Almanlar Paskalya tatili için en çok Türkiye'yi tercih etti

Alman tatilciler, Paskalya döneminde güneşin ve denizin tadını çıkarabilecekleri destinasyonlara yöneliyor.
Bu yılki tercihlerde, sıcak iklimi ve zengin turizm seçenekleriyle öne çıkan bölgeler dikkat çekiyor.
Alman Seyahat Derneği (DRV), Almanların Paskalya'da paket turlarda en çok tercih ettiği seyahat noktalarını açıkladı.
ALMANLARIN İLK TERCİHİ TÜRKİYE OLDU
Buna göre paket tur satışlarının yüzde 17'sini oluşturan Türkiye, listede ilk sırada yer aldı.
Mısır yüzde 14'le ikinci, Kanarya Adaları yüzde 12'yle üçüncü, İspanya'ya bağlı Balear Adaları yüzde 8'le dördüncü, Yunanistan ise yüzde 5 ile beşinci sırada yer aldı.
GEÇEN YIL ZİRVEDE KANARYA ADALARI VARDI
Tatilcilerin güneşli destinasyonlara ilgi gösterdiği belirtildi.
Geçtiğimiz yıl mart ayına denk gelen Paskalya'da ise Almanların ilk tercihi Kanarya Adaları olmuştu.
Paskalya tatili eyaletlere göre değişiyor. 7 Nisan itibarıyla başlayacak Paskalya tatili, 25 Nisan'a kadar devam edecek.
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