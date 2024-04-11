Almanların yüzde 20'sinden fazlası yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Almanya'da vatandaşların yüzde 20'den fazlası yoksulluk riskiye karşı karşıya kalıyor.

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Almanya'da geçtiğimiz yıldan bu yana işler, istenildiği gibi gitmiyor.

Ekonomi anlamında Avrupa'nın en büyüğü olan Almanya'da geçtiğimiz yıl vatandaşların yüzde 5'i yoksulluk ve sosyal dışlanmayla karşı karşıyaydı.

Ancak bu sayı bu yıl artmaya başladı...

Almanya'nın veriler Avrupa Birliği'nin yoksul tanımına göre hesaplandı

Euronews'in haberine göre; Almanya'nın federal istatistik ofisi tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda, bu durumun ülke nüfusunun yüzde 21,2'sini oluşturan 17 milyon 700 bin kişi için geçerli olduğu bildirildi.

Veriler, Avrupa Birliği'nin yoksulluk tanımı dikkate alınarak hesaplandı.

"Düşük iş yoğunluğu"

AB'nin yoksulluk tanımı; yoksulluk riski altında olmak, ciddi maddi ve sosyal yoksunluk yaşamak, "çok düşük iş yoğunluğu" olan bir hanede yer almak kriterlerinden en az birine sahip olmayı öngörüyor.

Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, sadece yoksulluk riski altında olanların oranı 2022 yılında yüzde 14,8'ken 2023 yılında yüzde 14,3'e geriledi.

Ukrayna'daki savaş savunma harcamalarını artırdı

Rakamlar 2022'ye kıyasla büyük ölçüde aynı kalsa da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eylül ayında ülkenin doğusunda düzenlenecek eyalet seçimlerinde birinci parti olmak için yarıştığı Almanya'daki siyasi iklime ışık tutuyor.

Şansölye Olaf Scholz'un Ukrayna'daki savaş nedeniyle savunma harcamalarını artırma vaadi, hane halkı şu an hafiflemekte olan enflasyondaki artışla mücadele ederken, hükümeti bütçede kesinti arayışına yöneltti.

Yoksulluktan etkilenenlerin durumu

Yoksulluktan etkilenenlerin kiralarını ödeyemediği, bir haftalık tatili karşılayamadığı veya ayda bir kez bile dışarıda yemeğe çıkamadıkları belirtildi.

65 yaş altı nüfusun yüzde 9,8'inin yani 6,2 milyon kişinin, iş gücüne katılımın çok düşük olduğu bir hanede yaşadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı. 2022'de bu rakam yüzde 9,8'di.

Araştırma sonuçları hesaplanırken ortalama gelirin yüzde 60'ından azına sahip herkes, yoksulluk riski altında sayıldığı belirtildi.

2023'te bu rakam yalnız yaşayanlar için ayda net 1310 avro, iki küçük çocuğu olan iki yetişkin için ise ayda 2751 avro olarak hesaplandı.