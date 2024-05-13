Almanya, 18 yaşındaki gençlere zorunlu askerlik yaptırabilir Berlin yönetimi, savaşa hazır asker sayısını artırmak istiyor. 180 bin olan sayının 200 bini geçmesi hedefleniyor.

ensonhaber.com

Ordudaki asker sayısını artırmak isteyen Almanya, 18 yaşındaki gençlerle ilgili bir düzenlemeyi değerlendiriyor.

Berlin yönetimi, Rusya ile olası bir savaş karşısında pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Alman medyasının yayınladığı sızdırılan planlara göre, Berlin'deki askeri planlamacılar, ikisi zorunlu askerlik içeren üç seçenekle ilgili değerlendirmenin son aşamasına geldi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, resmi planları haziran ayına kadar kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor.

Ordu için 18 yaş planı

Tartışılan seçeneklerden birinde, 18 yaşını dolduran genç erkekler için zorunlu askerlik uygulaması kadınları da içerecek şekilde geri getirilecek. Bu uygulama, 2011'de askıya alınmıştı.

Diğer bir seçenek ise yalnızca 18 yaşındaki erkekler için geçerli olacak ancak herkesi kapsamayacak. Plan kapsamında form doldurulacak. Başvuranlar arasından seçim yapılacak.

Üçüncü seçenek ise zorunlu hizmetten kaçınarak, bunun yerine daha proaktif işe alım kampanyalarına girişerek mevcut sistemi "optimize etmeye" odaklanıyor.

Savunma Bakanı Pistorius: Zorunlu askerlik şart

Ancak Bakan Pistorius'un bu seçeneğe karşı olduğu belirtiliyor. ABD'ye yaptığı bir gezi sırasında Pistorius, "Almanya'nın bir tür zorunlu askerliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum." dedi.

200 bini geçmeyi hedefliyorlar

Berlin, aynı zamanda 180 bin olan silahlı kuvvetlerdeki asker sayısını 200 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın, bu hedefe zorunluk askerlik olmadan ulaşmasının zor olduğu konuşuluyor.