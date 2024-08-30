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Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor

Almanya, Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ediyor Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya’nın Ağustos 2021’den bu yana ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini bildirdi.