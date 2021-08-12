Almanya: Afganistan'da Taliban yönetime gelirse yardımları keseceğiz

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülke yönetiminin Taliban'ın eline geçmesi durumunda Afganistan'a 'tek kuruş' göndermeyeceklerini söyledi.

Afganistan'da Taliban'ın son olarak Gazne'nin merkezini ele geçirmesinin ardından Avrupa'dan yeni açıklama geldi.

Afganistan'dan kıtaya olası bir Afgan göçünden endişe duyulurken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da ülke yönetiminin Taliban'a geçmesi durumunda bu ülkeye yaptıkları maddi yardımları keseceklerini duyurdu.

"TEK KURUŞ GÖNDERMEYİZ"

Maas, Alman ZDF kanalına yaptığı açıklamada, "Taliban'ın ülke yönetimini ele alması durumunda, şu anda yılda 430 milyon euro civarında olan Alman kalkınma yardımından 'tek kuruş' göndermeyiz." dedi.

"ABD ÇEKİLDİĞİ İÇİN BİZ DE ÇEKİLDİK"

Alman ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ABD'nin çekilmesinin bir sonucu olduğuna işaret eden Maas, "ABD silahlı kuvvetleri ve NATO dışında askeri varlığın bir anlamı olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

AFGANLARIN SINIR DIŞI EDİLME KARARININ ASKIYA ALINMASI

Almanya olarak Afganistan'da daha uzun süre kalmayı hedeflediklerini belirten Maas, ancak NATO dışına çıkıp bunu tek başlarına yapamayacaklarını söyledi.

Maas, Afganistan'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle sığınma başvuruları kabul edilmeyen Afganları sınır dışı etme kararını da değerlendirdi. Alman bakan, "Afganistan'daki güvenlik durumu izin verirse, sınır dışı edilecekler. Ne yazık ki şu andaki durumda bu mümkün değil." ifadesini kullandı.