Almanya: Avrupa, savunmada daha iyi konumda olmalı Dışişleri Bakanı Baerbock, "Kendimizi daha iyi savunabilecek bir konumda olmalıyız" dedi. Baerbock, güvenliğin bir bedelinin olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından güvenlik mimarisini yeniden ele alıyor.

Kıtanın, kendi kendini savunma kapasitesinin artırılmasına ilişkin tartışmalar yapılırken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan açıklama geldi.

Baerbock, Avrupa'nın kendisini daha iyi savunabilecek konumda olması gerektiğini bildirdi.

Baerbock, 60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla sadece bir değil birkaç dönüm noktası yaşandığına dikkati çekti.

"Kendimizi daha iyi savunabilecek konumda olmalıyız"

Gelecek yıllarda meselenin artık sadece Ukrayna'yı askeri olarak desteklemekten ibaret olmayacağına işaret eden Baerbock, şöyle dedi:

Biz Avrupalılar, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de belirtildiği üzere, kendimizi daha iyi savunabilecek bir konumda olmalıyız.

"NATO'nun Avrupa ayağı güçlenmeli"

Baerbock, ekonomik büyüklük nispetinde ABD'de kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiren bir güvenlik ve savunma birliğine ihtiyacın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

AB üyesi ülkelerin, ulusal askeri kapasiteleri sadece gerçekte birbirleriyle uyumlu olmakla kalmamalı, aynı zamanda herkesin kendi ulusal güçlerine katkıda bulunabileceği ortak stratejik Avrupa tedarik, geliştirme ve endüstriyel işbirliğini gerektirmelidir.



Örneğin; Almanya için bu, hava savunması ya da silahlı kuvvetler alanındaki uzmanlığımız olabilir.

"Güvenliğin bedeli var"

Mevcut özel fonların, bunun için yeterli olmayacağını, uzun vadede önemli ölçüde artırılması gerektiğini belirten Baerbock, şu değerlendirmede bulundu: