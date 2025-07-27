Almanya Başbakanı Merz: Filistin devletinin tanınması gündemimizde yok

İsrail-Filistin hattında diğer ülkelerin katılımlarıyla müzakereler devam ediyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Friedrich Merz’in bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

GAZZE'YE YARDIM ULAŞTIRILSIN TALEBİ

Kornelius, görüşmede Şansölye Merz’in Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani duruma ilişkin büyük endişesini dile getirdiğini belirtti.

Netanyahu'dan, ateşkesin derhal sağlanması için elinden gelen her şeyi yapmasını isteyen Merz, İsrail Başbakanı’ndan Gazze'de açlık çeken sivil halka acil olarak insani yardım ulaştırılmasını talep etti.

ALMANYA BÖLGEYİ YAKINDAN İZLEYECEK

Alman Başbakan, yardımın halka hızlı, güvenli ve gerekli miktarda ulaştırılması gerektiğini vurgularken, "İsrail hükümeti tarafından açıklanacak daha kapsamlı önlemlere sahip adımların izlenmesi gereklidir." dedi.

Merz ayrıca Almanya’nın bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtirken, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan oluşan E3 ülkelerinin ve diğer Avrupalı ortaklarının, ABD ve Arap ülkeleri ile görüşmeler gerçekleştirerek ülkesinin gelecek günlerde Gazze’deki durumun iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunabileceğine karar vereceğini duyurdu.

"FİLİSTİN'İN TANINMASI BERLİN'İN GÜNDEMİNDE YER ALMAMAKTADIR"

Merz, Netanyahu ile görüşmesinde "Filistin devletinin tanınması şu anda Berlin'in gündeminde yer almamaktadır.

Alman hükümeti, bunu iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.