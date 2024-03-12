Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Ramazan mesajı Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ramazan ayının başlaması nedeniyle sosyal medya hesabından Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde bir video mesaj yayınladı.

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ensonhaber.com

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dünya liderlerinden de mesajlar gelmeye başladı.

Bu kapsamda da Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Başbakan Olaf mesajını Almanca, Türkçe ve Arapça olarak yayınlarken, sözlerinde Gazze'ye de değindi.

Scholz, mesajında Ramazan ayının Müslümanlar için özel bir ay olduğunun altını çizdi.

Ramazan'nın, Müslümanlar için içe dönmek ve tefekkür etmek için özel bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Scholz, "Her akşam aileler oruçlarını açmak için bir araya geliyor, birçoğu da evlerini misafirlere açıyor, arkadaşlarını ve tanıdıklarını davet ediyor.

Bunun barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma için güzel bir jest olduğunu düşünüyorum ve bu iftarlardan birisine katılma fırsatım olduğunda bunun her zaman özel olduğunu hissetmişimdir." dedi.

"Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Başbakan Scolz, "Ramazan ayı aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Bugünlerde Müslümanlar duygu ve düşünceleri ile özellikle yakın doğudaki, kadın, erkek, çocuklarla birlikte. Birçoğunun orada endişe ettiği arkadaşları ve aileleri var.

Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz. Almanya'daki pek çok kişi de öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ve Gazze'de masumca öldürülenlerin, yaralıların ve acı çekenlerin akıbeti konusunda derin endişe duyuyor ve acılarını paylaşıyor. Bu acıları ben de paylaşıyorum.“ ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı Joe Biden ve ben tüm gücümüzle çalışıyoruz"

Scholz, Gazze'de barış yolunda atılacak önemli adımlardan birisinin, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacağını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymak ve sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı. Almanya'nın, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini göndererek yardım sağladığını hatırlatan Olaf Scholz, "ABD'den sonra dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yardım yapıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun aynı şeyi istediğinden eminim. Barış istiyorlar.

Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı Joe Biden, ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Müslümanlar da tıpkı Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer din ve dünya görüşüne mensup olanlar gibi Almanya'ya aittir"

Aşırı sağcı AfD Partisi'nin, ülkedeki yabancıları sınır dışı etme planları ile ilgili sürekli sorular aldığını belirten Scholz, ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılık hakkında şu ifadelere yer verdi, "Ramazan ayının başlangıcında düşüncelerim, aynı zamanda dayanışma konusunda endişe duyan Almanya'daki Müslümanlarla birlikte. Aşırı sağcıların ırkçı sınır dışı etme planlarına ilişkin haberlerin ardından, gelecekle ilgili endişeli sorular duymaya devam ediyorum. Bu iç karartıcı bir durum. Çünkü bu soruları soranlar bizim iş arkadaşlarımız, okul ve spor kulübünden bizim arkadaşlarımız ve bizim komşularımız.

Bence buna cevabımız çok net olmalı. Ülke olarak bölünmeye izin vermeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımız, göç geçmişi olsun ya da olmasın Almanya'ya aittir. Müslümanlar da tıpkı Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer din ve dünya görüşüne mensup olanlar gibi Almanya'ya aittir."

Mesajına, nefret dolu, ayrımcı yorumların geleceğini bildiğini söyleyen Almanya Başbakanı konuşmasını, "Bunun bizi yıldırmasına izin vermeyelim. Sanal ortamda çıkan seslerin bizi aldatmasına izin vermeyelim. Biz çoğunluğuz, biz daha fazlayız, biz hep birlikte dünyaya daha açık, daha hoşgörülü ve demokratik bir ülkeyi ifade ediyoruz. Bilhassa şimdi ramazan başlangıcında.“ sözleriyle bitirdi.