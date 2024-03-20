Almanya Başbakanı Scholz: AB'de silahlanma konusunda daha yakın çalışmalıyız Scholz, önemli silah sistemlerini Almanya ve Avrupa'da üretmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna'ya destek açıklaması yapan Scholz, Macron'dan 'dostum' diye söz etti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, askeri teçhizat tedarikinde Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Rusya karşısında Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri için, Kiev'e yardımların sürmesi açısından kıta dışından silah satın alınması da önemli.

Scholz, "Bu mesele dayanışmayla ilgili, ekonomi politikasıyla ilgili değil." dedi.

"Önemli silah sistemleri Almanya ve Avrupa'da üretilmeli"

Alman Şansölye, siyasi liderler ile savunma sanayii arasında yıllardır neredeyse hiç temasın olmamasının bir hata olduğunu kaydetti ve ekledi:

Artık bunu değiştirmiş olmamız doğru bir adımdır. Ama şunu açıkça söylemeliyiz: Önemli silah sistemlerinin sürekli olarak Almanya ve Avrupa'da üretilmesi garanti altına alınmalıdır.

Scholz, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda uluslararası toplumun dayanışmasını bir kez daha hatırlattı.

"NATO'nun savaşa taraf olmamasını sağlayacağız"

"Ukrayna'ya gerektiği sürece destek vereceğiz." diyen Scholz, şöyle devam etti:

NATO'nun savaşa taraf olmamasını da hep birlikte sağlayacağız. Ukrayna pahasına dayatılan hiçbir barışı kabul etmeyeceğiz.

Macron'a "dostum" dedi

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin aktardığına göre, Almanya Başbakanı Scholz ayrıca, Macron'dan "dostum" diye bahsetti.

Macron'un, Batılı kara birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılması fikrini dile getirmesi ve Scholz'un bunu reddetmesi, iki ismi karşı karşıya getirmişti.

"Rus sistemi zayıflıyor"

Rusya'nın gücünün "abartılmaması" konusunda uyaran Scholz, şöyle devam etti: