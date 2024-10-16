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İHA

Soykırımcı İsrail, kanlı saldırılarını Lübnan'da sürdürüyor..

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e ise silahlar, Avrupa ülkelerinden geliyor.

En büyük destekçisi Almanya ise skandal açıklamalarına bir yenisi daha ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'e (Bundestag) hitap etti.

İSRAİL'E DAHA FAZLA SİLAH SEVKİYATI SÖZÜ

Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a devam eden saldırıları için daha fazla silah sevkiyatı sözü verdi.

"İSRAİL BİZE GÜVENEBİLİR"

Scholz, şu ifadeleri kullandı:

Teslimatlar var ve her zaman olacak. İsrail buna güvenebilir. İsrail dayanışmamıza güvenebilir, şimdi ve gelecekte.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMA DA DEĞİNDİ

Scholz, Gazze'deki sivillerin insani yardıma hala ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Orta Doğu'daki çatışmalarda uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

"ALAMNAYA BİR SANAYİ ÜLKESİDİR"

Başbakan Scholz, konuşmasında Avrupa'nın en büyük ekonomisinde sanayiyi kurtarmak için yeni bir politika oluşturmak üzere ülkenin önde gelen iş dünyası derneklerini ve sendikalarını ekim ayında yapılacak bir toplantıya davet edeceğini söyledi.

“Almanya'da sanayi için mücadele etmeliyiz. Almanya bir sanayi ülkesidir" diyen Scholz, önemli sorulardan birinin ucuz enerjinin nasıl sağlanacağı olduğunu belirtti.

Scholz, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmaları yapması gerektiğini ve bu anlaşmaların tek tek ülkelerin kararına bağlı kalmamasını sağlaması gerektiğini söyledi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere gümrük vergisi koyma kararını eleştiren Scholz, görüştüğü tüm otomobil üreticilerinin yöneticilerinin yanı sıra 17 ülkenin daha şüpheci olduğunu dile getirdi. Scholz, "Benim talebim Çin ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşmaya varılmasıdır” dedi.

Scholz, Almanya'nın sanayi sektörünün ötesinde diğer sektörleri de nasıl destekleyebileceğini tartışması gerektiğini belirterek, “Apple, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI, bunların hiçbiri Avrupa veya Alman şirketleri değil” şeklinde konuştu.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Ukrayna'daki savaşa da değinen Scholz, “Ukrayna'ya açık desteğimizin yanı sıra bu savaşın sonsuza kadar sürmeyeceği bir duruma nasıl gelebileceğimizi araştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamızın zamanı geldi" dedi.

Scholz, Ukrayna'daki durumun barışçıl çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye “hazır” olduğunu ifade etti. Scholz, Rusya'nın katılımıyla Ukrayna için bir barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya, ABD'nin ardından Ukrayna'ya en fazla askeri destek sağlayan ülke oldu.