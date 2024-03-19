Almanya Başbakanı Scholz: Nükleer silaha ihtiyacımız yok Şansölye Scholz, ABD'nin koruma şemsiyesinin altından çıkmayla ilgili kendilerine gelen çağrılara değindi.

AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülke olarak nükleer silaha ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Berlin, Avrupa 2024 adlı konferansa ev sahipliği yaptı.

Konferansta konuşan Scholz, Almanya'nın ABD korumasına bağımlılığını azaltmasına ilişkin çağrıları değerlendirdi.

"Nükleer silahlara ihtiyacımız yok"

Scholz, "Almanya'nın kendi nükleer silahlarına ihtiyacı yok." ifadesini kullanırken, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı.

"NATO'ya meydan okumak için hiçbir neden yok"

Bir soru üzerine ABD ve Avrupalı ortakları arasındaki bazı siyasi farklılıklara rağmen, transatlantik bağların güçlü ve önemli olmaya devam ettiğini belirten Scholz, şöyle konuştu:

Belki jeopolitik olarak farklı değerlendirmelerimiz var ama bir şey çok açık, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaşıyoruz. Bu da bizi diğerlerinden farklı kılıyor.



Elbette transatlantik ittifak içinde daha güçlüyüz. Dolayısıyla bu kadar değerli olan şeylere, yani NATO'ya ve transatlantik iş birliğine meydan okumak için hiçbir neden yok.

Kararlı askeri yardım vurgusu yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilecek en önemli mesajın Ukrayna'ya kararlı bir askeri yardım yapılması olduğuna işaret eden Scholz, şu değerlendirmede bulundu:

(Putin'in) Ukrayna'ya desteğimizi gerektiği kadar uzun süre devam ettiremeyeceğimiz yönündeki spekülasyonun yanlış olduğunu bilmesi gerekiyor.



Bu, ABD'de Ukrayna'yı kendisiyle birlikte hemen gömecek bir başkanın seçileceğine güvenmemesi gerektiği anlamına geliyor.

"Almanya'daki tartışmalar gülünç olmaktan öteye gitmiyor"

Alman Şansölye ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek konusunda haftalardır devam eden tartışmaları sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Almanya'daki tartışmalar gülünç olmaktan öteye gitmiyor. Ülke olarak bizim için utanç verici.

Ukrayna'ya Taurus sevkiyatı tartışması

Taurus seyir füzelerinin teslimatıyla ilgili tartışmaların Almanya dışında anlaşılmadığını dile getiren Scholz, Almanya'da ihtiyatlılığı tereddüt olarak değerlendirmeyen bir tartışma görmek istediğini söyledi.

Bazı Alman siyasetçiler geçen aylarda, Almanya'nın AB'deki ortaklarıyla kendi nükleer cephaneliğini geliştirmesini ve ABD'nin korumasına olan bağımlılığını azaltmasını önermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)