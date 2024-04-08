Almanya Başbakanı Scholz: Putin çekildiğinde Ukrayna savaşı sona erecek Scholz, savaşın bitmesinin Rus ordusunun çekilmesine bağlı olduğunu söyledi. Alman Şansölye, Putin'in sahada kazanamayacağını savundu.

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ensonhaber.com

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitebileceğine ilişkin görüşünü paylaştı.

Bükreş'te Avrupalı sosyal demokratların toplantısında konuşan Scholz, Rus askerleri Ukrayna'dan çekildiğinde savaşın sona ereceğini söyledi.

Scholz, Ukrayna'yı desteklemenin Avrupa'da barışı yeniden tesis etmenin "anahtarı" olduğunu belirtti.

"Putin çekildiğinde savaş sona erecek"

Alman Şansölye, şu ifadeleri kullandı:

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, askerlerini geri çekmeye karar verdiği anda Ukrayna'daki savaş sona erecek.



Fakat bu kararı, ancak sahada savaşı kazanamayacağını anladığında verecektir.

Ukrayna'ya destek mesajı

Olaf Scholz, gerektiği sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Scholz, Rusya ile NATO arasında olası bir çatışma da dahil olmak üzere yeni bir gerilimi önlemenin en iyi yolunun, "etkili caydırıcılık" olduğunu kaydetti.

Avrupa'da güçlü savunma endüstrisi istiyor

"Güçlü ve gerçek anlamda Avrupalı bir savunma endüstrisi" inşa edilmesi çağrısında bulunan Scholz, şöyle dedi: