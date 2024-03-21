Almanya Başbakanı Scholz: Rus varlıklarıyla Ukrayna'ya silah satın almalıyız Scholz, Rus varlıklarından elde edilen kârlarla Ukrayna'ya silah ve mühimmat temin etmeleri gerektiğini savundu.

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Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Liderler tek tek zirvenin yapılacağı salona gelirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantı öncesinde Rusya'nın tepkisine neden olacak mesajlar verdi.

Scholz, Batı'nın dondurduğu Rus varlıklarından elde edilen kârların, Ukrayna'ya silah tedarikinde kullanılması gerektiğini savundu.

"Silah ve mühimmat satın almak için kullanılmalı"

Açıklamasında Scholz, "Bunlar öncelikle Ukrayna'nın kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı satın almak için kullanılmalı." dedi.

Alman Şansölye, liderlerin bu konu üzerinde anlaşmaya varma şansı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Estonya'dan "daha fazla harcama" çağrısı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkelere Ukrayna'ya yardım için daha fazla harcama yapma çağrısını yineledi.

Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin "çok önemli" olduğunu söyleyen Kallas, şu ifadeleri kullandı:

Kararı zaten aralık ayında almıştık, dolayısıyla buna da devam etmeliyiz.

"Bu, ilk adım: Fazlasını görmek istiyorum"

Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen kârları Ukrayna'ya yardım etmek için kullanmanın "ilk adım" olduğunu söyleyen Kallas, daha fazlasını görmek istediğini de dile getirdi.

Kallas, AB'nin savunma sanayisine yönelik finansman konusunda sorun gördüğünü belirterek, bu alana daha fazla finansman sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.