Almanya Başbakanı Scholz'dan Gazze protestocularına: Yeter artık Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi. Konuşmasını sürekli kesenlere tepki gösteren Scholz, "Yeter artık, bağırmayı bırakın" dedi.

İHA

Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen protestocular tarafından hedef alındı.

"Yeter artık, bağırmayı bırakın"

Konuşması protestocular tarafından birkaç kez kesilen Scholz, "Yeter artık, bağırmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Scholz, "Hepimizi Leipzig'de bir araya getiren şey bağırmanın gücü değil, kelimelerin gücüdür" şeklinde konuştu.

Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti

Salondan ayrılmak istemeyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Konuşmasının devamında, okumanın önemini vurgulayan Scholz, "Her bölümle, her yeni sayfayla, günlük yaşamda bazen aşılamaz görünen farklılıkların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Törende Leipzig Avrupa Anlayışı Kitap Ödülü de verildi.

Bu yıl ödül, "Radikal Evrenselcilik" adlı kitabıyla Alman-İsrailli filozof Omri Boehm'e verildi.

300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Leipzig Kitap Fuarı, pazar günü kapılarını kapatıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)