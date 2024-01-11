Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya, İsrail'in yanındadır Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Orta Doğu'daki gerilimin tüm dünyayı derinden etkilediğine dikkati çekerek, "Almanya, İsrail'in yanındadır" diyerek tarafını belli etti.

AA

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırım ve işgal politikası, dünyada gittikçe daha fazla rahatsızlığa neden oldu.

Uluslararası hiçbir hukuku ve etik değeri umursamadan katliamlarına devam eden İsrail, Batılı ülkelerde de giderek karşıtlarını artırıyor.

Ama bir ülke var ki İsrail'den desteğini asla geri çekmiyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Berlin'deki yabancı misyon temsilcilerine verdiği yeni yıl resepsiyonunda konuştu.

"İsrail'in yanındayız"

Orta Doğu'daki gerilimin tüm dünyayı derinden etkilediğine dikkati çeken Steinmeier şu ifadeleri kullandı:

Almanya, İsrail'in yanındadır. Almanya, uluslararası insani hukukun geçerliliğini, sivil yaşamın korunmasını ve Gazze Şeridi'ndeki büyük insani acıların dindirilmesini de savunuyor. Açık olan bir şey var, o da Orta Doğu'da kalıcı barış ancak iki bağımsız devletin İsraillilere ve Filistinlilere güvenlik ve gelecek perspektifi sağlamasıyla mümkün olabilir.

"Almanya, Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisidir"

Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş istediğini belirterek şöyle devam etti:

Putin barış değil savaş istiyor. Ukrayna'yı yok etmek istiyor. Bizim Ukrayna ile dayanışmamız kesintisiz sürmektedir. Almanya, Ukrayna'nın en büyük ikinci destekçisidir ve Ukrayna'nın gerekli desteği almaya devam etmesini sağlamak için Avrupa düzeyinde de çalışacağız.

Dünyanın karşılaştığı zorluklardan birinin de iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Steinmeier, iklim değişikliğiyle mücadelede dünya ülkelerinin ancak birlikte hareket etmeleri durumunda başarılı olunabileceğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)