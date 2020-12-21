Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılacağından mutluyum

Koronavirüs aşısına ilişkin uygulamanın başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Steinmeier, halkını dikkatli olması yönünde uyardı.

Almanya, yakında başlayacak koronavirüs aşılamasının mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin’de Treptow ilçesinde kurulan aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bugün koronavirüse karşı mücadelede önemli bir gün olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün koronavirüse karşı geliştiren bir aşının AB’de kullanımı için onay verdi.

"MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Steinmeier, AB Komisyonu'nun da bu kararı teyit etmesinin ardından Avrupa'da ve Almanya’da aşı yapılmaya başlanabileceğini kaydetti.

Steinmeier, “Aşı yapılmaya başlanacağından memnuniyet duyuyorum. Her aşılama işlemi hepimizin istediği normalleşmeye doğru küçük bir adımdır. Elbette aşılanmaya başlanılması salgının sonu değildir. Vaka sayılarına baktığımızda bulaşma oranı hala çok yüksek olduğu görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

TEDBİR UYARISI

Yaşlı ve bakımevlerindeki vaka sayılarının yüksek olmasının ve ülke genelindeki hastanelerdeki durumun da bunu doğruladığını belirten Steinmeier, “Bu, dikkatli olmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Hijyen kurallarına uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Başkalarıyla temasta olduğumuz yerlerde mesafeye dikkat etmemiz lazım.” çağırısında bulundu.

Steinmeier, aşı merkezi ziyareti sırasında Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ve Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı’dan başkentteki aşı hazırlıkları konusunda bilgi aldı.

Berlin'de 27 Aralık'ta başlaması planlanan aşılama süreci için 6 aşı merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra yaşlı ve bakım evlerinde aşı yapacak mobil ekipler kurulacak.