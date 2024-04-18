Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde 60 kilo döner ikram edilecek İkram için Berlin'den Türkiye'ye döner taşınması kararlaştırıldı. Almanya'da dönercilik yapan Keleş, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici" dedi.

AA & Ensonhaber

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretiyle ilgili döner ayrıntısı göze çarptı.

Steinmeier, 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Alman liderin seyahati kapsamında ikram için Berlin'den, Almanların vazgeçilmez yiyecekleri arasında bulunan dönerden 60 kilogram getirilecek.

Steinmeier'in ziyaretinde döner ikram edilecek

Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gelecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.

"Davet gelmesi gurur verici"

Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum.

"İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da götürüyoruz"

Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de döner dükkanları bulunduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz.

Steinmeier ile döner kesme planı

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmeyi planladıklarını aktaran Keleş, şu ifadeye yer verdi:

Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor.

Alman Milli Takım futbolcuları döner yiyor

Dükkanlarına Alman Milli Takımı futbolcularının da geldiğini belirten Keleş, şöyle devam etti:

Antonio Rüdiger, altyapıda futbol oynarken bizim dükkandan döner alırdı. Sonra milli takım oyuncularıyla döner yemek istemişler ve onları buraya getirdi.



Daha sonraları Real Madrid takımı geldiğinde buraya, otelde onlara döner ikramında bulunduk.

Sektör cirosu 7 milyar euro

Almanya'da döner sektörünün 7 milyar euroluk cirosu bulunduğuna dikkati çeken Keleş, ülkede son zamanlarda dönere zam gelmesinin ardından konunun Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını, sosyal medyadan fiyatın düşürülmesi için Scholz'dan yardım dahi istendiğini vurguladı.

Keleş, dönerin Almanya'da hazır yemek sektöründe birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.