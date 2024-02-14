Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, 7 Ekim'den beri 5. kez İsrail’de

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmaların ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 5’inci kez İsrail’e geldi.
Ateşkes önerisini yineleyecek
Bakan Baerbock, ziyareti çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya gelecek. Baerbock’un görüşmelerde, İsrail’e Gazze Şeridi’nde ateşkes için baskı yapması bekleniyor.
"Esirlerin bırakılması için bir ara daha verilmeli"
Baerbock ziyareti öncesi yaptığı açıklamada,
Refah'taki sıkıntı şimdiden inanılır gibi değil. 1.3 milyon insan dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalışıyor. İsrail ordusunun Refah'a yönelik bir saldırısı insani bir felaket olacaktır. İsrail, kendini savunmalı ama aynı zamanda sivillerin acılarını da mümkün olduğunca hafifletmelidir. Bu nedenle çatışmalara esirlerin serbest bırakılması için de bir kez daha ara verilmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta İsrail'de bunun yollarını tekrar görüşeceğim
demişti.
Alman hükümeti 7 Ekim'den beri israil'i destekliyor
Almanya, 7 Ekim saldırılarının başladığı günden beri İsrail'e destek veren açıklamalarını sürdürdü. Gazze'de katliamların sürmesine karşın, Almanya'nın İsrail hükümetine dozu düşük uyarılardan başka tepkisi olmadı.
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