Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'nın yanındayız Baerbock, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'i hedef aldı. Alman Bakan, "İnsanların kafasına silah dayıyor" dedi.

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.

Baerbock, Brezilya'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya "ölçülemez acılar çektirmeye devam ettiğini" belirten Baerbock, "Kelimenin tam anlamıyla oradaki insanların kafasına silah dayıyor." dedi.

Putin'e seslendi: Dünyanın unutacağını düşünüyorsa yanılıyor

Baerbock, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Putin, 2 yıl sonra dünyanın Ukrayna'daki savaştan ve bunun dramatik küresel sonuçlarından kimin sorumlu olduğunu unutacağını düşünüyorsa yanılıyor.



BM'nin temel ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz ve gerektiği sürece ve halkı yeniden barış ve özgürlük içinde yaşayana kadar Ukrayna'nın yanında duracağız.

Baerbock, Rus hükümeti gibi sadece en güçlü olanın haklarıyla ilgilenen dünya aktörlerinin acımasızlığına, uluslararası hukuka bağlılıklarıyla karşı durduklarını vurguladı.

"Gecikmiş ama önemli adımlar"

Alman Bakan ayrıca, Dünya Bankası'nın yetki alanının artık iklimin korunmasını da içermesi ve Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasının gecikmiş ama önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilim G20 toplantısında önemli konular arasında bulunuyor.

G20'de Türkiye, Almanya, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin de yer alıyor.

G20 ülkeleri küresel ekonomik gücün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. Dünya nüfusunun yüzde 60'ını G20 ülkeleri bünyesinde bulunduruyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)