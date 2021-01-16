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- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye gelecek
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye gelecek
Ankara'dan yapılan açıklamada, Alman bakan Maas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Ziyarette, Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.
- İHA
- 16.01.2021 - 14:39
- Güncelleme : 16.01.2021 - 14:42
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Maas'ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
MAAS'IN ZİYARETİ 18 OCAK'TA
"Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
BRÜKSEL İLE İLİŞKİLER MASADA
Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir."