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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye gelecek

    Ankara'dan yapılan açıklamada, Alman bakan Maas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Ziyarette, Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 14:42
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye gelecek

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 Ocak'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan, Maas'ın ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    MAAS'IN ZİYARETİ 18 OCAK'TA

    "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

    BRÜKSEL İLE İLİŞKİLER MASADA

    Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir."

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ye gelecek #1

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