Almanya ekonomisi alarm veriyor: 17 bin 814 işletme iflas açıkladı Almanya'da, 2023'te iflas başvurusu yapan şirket sayısı, ekonomideki yavaşlama, alışılmışın dışında yüksek enflasyon sonrası artan faizlerin şirketleri baskı altına almasıyla bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarken 18 bine yakın şirket iflasını duyurdu.

AA

Almanya'da ekonomik veriler negatif gelmeye devam ediyor.

Ekonomideki yavaşlama, alışılmışın dışında yüksek enflasyon sonrası artan faizler...

2024 için felaket senaryoları gündemdeyken iflas verileri açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede şirket iflaslarına ilişkin 2023 ve Şubat 2024 rakamlarını açıkladı.

2023'te 18 bin şirket iflas açıkladı

Buna göre, ülkede geçen yıl 17 bin 814 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2022'ye göre 22,1 artış kaydetti.

Destatis, açıklamasında, uzun vadeli bir karşılaştırmada geçen yıl iflas sayının çok düşük olduğuna dikkat çekilerek, "Kovid-19 öncesi 2019’a kıyasla, 2023'teki şirket iflasların sayısı yüzde 5 daha düşüktü. Tarihsel karşılaştırmada ise kurumsal iflasların sayısı çok düşüktü. 2009’da, yani küresel finansal ve ekonomik kriz sırasında, şirket iflaslarının sayısı 32 bin 687 vaka ile önemli ölçüde daha yüksekti." denildi.

Alacaklılara ödenecek miktar 26,6 milyar euro

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, geçen yıl 26,6 milyar euro oldu. Söz konusu tutar, 2022’de 14,8 milyar euro olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis, alacaklardaki bu artışın, geçen yıl ekonomik olarak daha büyük şirketlerin iflas başvurusunun yüzde 38 artmasından kaynaklandığını vurguladı.

2023'te yüzde 0,3 küçülme yaşandı

Öte yandan, ülkede şubatta ülkedeki şirket iflasları, geçen yılın ayına kıyasla yüzde 18,1 azaldı.

Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,3 küçülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)