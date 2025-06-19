Almanya, Fransa, İngiltere'nin İran ile görüşeceği iddia edildi

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana sürüyor.

Avrupa ülkelerinin İran ile masaya oturacağı iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde Almanya, Fransa, İngiltere'nin 20 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağı aktarıldı.

Toplantıda İran tarafının nükleer programını sadece sivil amaçlar için kullanacağına dair vereceği garantilerin ele alınacağı öne sürüldü.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Alman diplomatik kaynaklar, Cenevre'de Almanya, Fransa ve İngiltere ile AB'nin ilk olarak kendi aralarında bir toplantı yapacağını ardından İran tarafıyla ikinci bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

ABD ile koordineli olarak Cenevre'deki Almanya Daimi Temsilciliği'nde yapılması planlanan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.