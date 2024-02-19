Almanya: Gazze'de çatışmalara insani ara verilmeli Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Baerbock, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşeceklerini söyleyen Baerbock, Gazze’deki insanların daha iyi korunması gerektiğini söyledi.

Baerbock, onlara gıda ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması için her şeyin yapılması gerektiğini de ifade etti.

"İnsani ara verilmesi hayati önem taşıyor"

Alman Bakan, "Bundan dolayı çatışmalara insani ara verilmesi hayati önem taşıyor." diyerek, bu konuda baskı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Aynı zamanda şiddetin bölgede yayılmasını önlemek istediklerine işaret eden Baerbock, özellikle Batı Şeria’ya bakıldığında gerilimin giderek arttığının görüldüğünü vurguladı.

"Çoğu kez dile getirdim"

Baerbock, "Bu nedenle özellikle aşırılık yanlısı yerleşimcilerin tutumunun yorumsuz bırakılamayacağını çoğu kez dile getirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda da yaptırım önlemleri üzerinde çalışmanın önemine dikkati çeken Baerbock, bunun açık bir yasa ihlali olduğunu ve AB’nin buna kayıtsız kalınmasına izin vermeyeceğinin aşırılık yanlısı yerleşimcilere net şekilde ifade edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ukrayna’nın yanında duracağız"

Baerbock, yaklaşık 2 yıldan beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece bu ülkenin yanında duracaklarını yineledi.

Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da uygulanmasından yana olduğunu belirten Baerbock, şu anda özellikle insansız hava araçları konusunda 13. yaptırım paketini kabul etme sürecinde olduklarını ve yakında bu konuda karar alınacağını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)