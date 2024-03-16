Almanya, Gazze'ye havadan yardım indirdi Savunma Bakanı Pistorius, gerekli ilaç ve gıdayı Filistinlilere ulaştırdıklarını söyledi.

AA

Almanya, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze için bir ilke imza attı.

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, Filistinlilere paraşütle yardım malzemeleri ulaştırdı.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, Alman Hava Kuvvetleri'nin ilk kez bugün Gazze'ye paraşütle insani yardım malzemeleri indirdiği belirtildi.

4 ton acil ihtiyaç gıdası indirdiler

Açıklamada, yardım taşıyan uçakların Fransa'nın Evreux kentinde konuşlandığı kaydedildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise C-130 tipi uçakla taşınan 4 ton acil ihtiyaç duyulan gıdanın paraşütle Gazze'ye indirildiği ve 4 paletin yaklaşık 1000 metre yükseklikten bırakıldığı aktarıldı.

"İlaç ve gıdanın ulaşmasına katkı sağlıyoruz"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bu şekilde acilen ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdanın Gazze'de zor durumdaki insanlara ulaşmasını sağlamaya katkıda bulunabiliyoruz.

Almanya, Ürdün tarafından Gazze'ye havadan yardım ulaştırılması için başlatılan operasyona katılacağını bildirmiş ve bu görevin Fransa'nın Evreux kentindeki C-130J Hercules nakliye uçaklarıyla yürütüleceğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)