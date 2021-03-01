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    Almanya güzeli 2 çocuk annesi seçildi

    Yarışmaya pantolonla katılan iki çocuk annesi Anja Kallenbach, Almanya güzeli olarak taç giydi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 07:47
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 07:52
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    Almanya güzeli 2 çocuk annesi seçildi

    Almanya güzellik yarışmasında devrim yaptı...

    Yenilenen yarışmada, 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach Almanya güzeli seçildi.

    FİZİKSEL DEĞİL, KİŞİLİK VE GÖRÜŞLERE GÖRE GÜZELLİK

    Dün gece video paylaşım sitesi Youtube üzerinden canlı yayınlanan yarışma, klasik güzellik yarışması görüntülerine sahne olmadı.

    Yarışma, katılımcıların fiziksel görünüşlerine değil kişiliklerine ve görüşlerine odaklandı. Mayolu defile yapılmadı.

    Almanya güzeli 2 çocuk annesi seçildi #1

    PANTOLANLA KATILDI

    Yarışmaya, 18 ile 39 yaş arasında kadınlar katıldı.

    Yarışmacılar, boylarına ve kilolarına göre değil hayatta bir amaçları olup olmadığına bakılarak seçildi. Finalde 16 eyaletin birincileri yarıştı.

    Yarışmaya pantolonla katılan Thüringen eyaleti güzeli Kallenbach, Almanya güzeli olarak taç giydi.

    Almanya güzeli 2 çocuk annesi seçildi #2

    MAYOLU DEFİLELERDEN VAZGEÇİLDİ

    Sadece Almanya'da değil, ABD'nin de aralarında olduğu başka ülkelerde de, güzellik yarışmalarının cinsiyetçi olduğu eleştirileri üzerine organizatörler, mayolu defilelerden vazgeçti.

    Almanya güzeli 2 çocuk annesi seçildi #3

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