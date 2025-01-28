Almanya hükümetinde terfi skandalı: Yalnızca en çok kazananlar terfi ettirildi

Haber Merkezi

Almanya'da yaşanan son yılların en büyük siyasi krizi giderek büyüyor.

Siyasi kriz sosyal hayata da yansımaya devam ederken bazı bakanlıklar, en yüksek maaş alan memurlarını hızla terfi ettirme yoluna gitti.

Kamuoyunda “Gün Batımı Operasyonu” olarak adlandırılan bu süreç, vergi mükelleflerinin sırtına binen yük nedeniyle eleştirilerin odağında.

SADECE EN ÇOK KAZANANLAR TERFİ ETTİRİLDİ

Özellikle koalisyonun büyük ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı görevini yürüten Svenja Schulze, bu süreçte dikkat çeken adımlar attı.

Alman merkezli BILD gazetesinin haberine göre, 6 Kasım 2024'te Ampel koalisyonunun (SPD, Yeşiller ve FDP’nin oluşturduğu koalisyon) çökmesinin ardından Schulze, bakanlığı altında tam 26 memuru üst pozisyonlara terfi ettirdi.

Bu memurların tamamı, maaş skalasında A15’ten (7 bin 846 euro brüt), A16’ya (8 bin 716 euro brüt) çıkarıldı.

HIZLA ARTAN TERFİLER

SPD’li Çalışma Bakanı Hubertus Heil (52), son iki ayda Çalışma Bakanlığı’nda toplam 16 kişiyi terfi ettirdi.

Bu kişilerden dokuzu, Federal maaş skalasında A16 seviyesine (aylık brüt maaş: 8 bin 716 euro) yükseltilirken, diğer yedisi maaş skalasında B3 seviyesine çıkarıldı.

B3 seviyesinde memurlar, aylık brüt 9 bin 603 euro maaş alıyor.

2024 yılının Ocak-Kasım ayları arasında:

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze (SPD) yalnızca 10 kişiyi,

Çalışma Bakanı Hubertus Heil sadece bir kişiyi,

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller) ise 10 kişiyi terfi ettirdi.

Ayrıca, Ampel koalisyonunun dağılmasının ardından Maliye Bakanı görevine gelen SPD’li Jörg Kukies, 6 kişiyi üst pozisyonlara çıkardı

TERFİ SKANDALI SÜRÜYOR

Koalisyonun diğer üyeleri olan Yeşiller Partisi’nden Annalena Baerbock (Dışişleri Bakanı) ve Ampel çöküşü sonrası Maliye Bakanlığı görevine getirilen SPD’li Jörg Kukies de, sırasıyla 10 ve 6 memuru üst maaş seviyelerine çıkardı.

Toplamda, SPD ve Yeşiller, koalisyonun çöküşünden sonra yalnızca iki ayda tam 90 memurun maaş seviyesini yükseltti. Buna karşın, yılın ilk 10 ayında (FDP’nin hükümette olduğu dönemde), tüm bakanlıkların toplamda yalnızca 337 memuru terfi ettirdiği açıklandı.

HÜKÜMET KRİZİ VE ERKEN SEÇİM

Almanya'da 2024 yılı sonlarında yaşanan siyasi gelişmeler, hükümetin çöküşüne ve erken seçim kararına yol açtı. Bu süreç, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıkların derinleşmesiyle başladı.

Kasım 2024'te, Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki koalisyon hükümetinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Özellikle bütçe politikaları ve mali disiplin konularında yaşanan anlaşmazlıklar, hükümet içindeki gerilimi artırdı. Bu gerilim, Başbakan Scholz'un FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasıyla doruk noktasına ulaştı.

FDP'nin koalisyondan çekilmesiyle, SPD ve Yeşiller mecliste çoğunluğu kaybetti. Bu durum, hükümetin önemli yasa tasarılarını geçirmesini zorlaştırdı ve siyasi istikrarı tehdit etti. Aralık 2024'te yapılan güven oylamasında, Başbakan Scholz yeterli desteği alamadı ve hükümet güven oylamasını kaybetti.

Bu gelişmelerin ardından, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı. Yeni seçimlerin 23 Şubat 2025'te yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, siyasi istikrarın önemine vurgu yaparak, erken seçimin ülkenin iyiliği için doğru bir adım olduğunu belirtti.