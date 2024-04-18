Almanya, İngiltere'nin ardından sigara yasağını tartışıyor Sigara kullanımı nedeniyle her yıl 127 bin can kaybının yaşandığı Almanya'da yasak kararı gündeme geldi.

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İngiltere'nin 2009 yılından sonra doğanlara sigara satışı yapmama kararı, Almanya'nın dikkatini çekti.

Yeni neslin sigaraya hayat boyu erişiminin yasaklanması hedefleniyor.

Bild gazetesi, "Ada'daki sigara yasağı kıtaya mı geliyor?" diye sordu. İngiliz parlamentosunun, "en sert" sigara yasağı tasarısını yasalaştırdığı anımsatıldı.

Sigara yasağı tartışması

İngilizlerin atılımlar yaptığı belirtilerek şunlar aktarıldı:

Almanya da yakında aynı yolu izleyecek midir? Federal hükümet komiseri Burkhard Blienert için sigara karşıtı bu yasa rol model görevi görüyor.

Blienert, "Diğer ülkelerde sigara sorununun ciddiyetle ele alınmasından çıkarımlar yapabiliriz." dedi.

Almanya'da her yıl 127 bin kişi sigaradan ölüyor

Göreve geldiği ilk günden beri sigara yasağını savunduğunu belirten Blienert, şöyle devam etti:

Harekete geçmeye çok büyük ihtiyacımız var. Almanya'da her yıl 127 bin kişi, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu böyle devam edemez.

'AB genelinde uygulansın' teklifi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Manuela Ripa, AB genelinde bile sigara yasağının uygulanmasını hayal ettiğini söyledi.

Yeşiller Partisi üyesi Ripa, İngiltere'nin sigara karşıtı yasasının, Avrupa Birliği'nin (AB) kanserle mücadele planıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu anlattı.

Söz konusu plan, 2040 yılına kadar kıta nüfusunun yüzde 5'inden azının tütün tüketmesini sağlamayı amaçlıyor.