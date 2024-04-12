Almanya: İsrail-İran geriliminden büyük endişe duyuyoruz Berlin yönetimi, Orta Doğu'da başlayan yeni krizle ilgili tüm senaryolara hazırlanıyor. Bölgede olası bir savaşın önlenmesi gerektiği belirtildi.

AA

Almanya, İran ile İsrail arasında artan gerilimden "büyük endişe duyduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin görüşünü paylaştı.

Fischer, "Orta Doğu'daki durum şu anda son derece gergin. Büyük endişeyle izliyoruz." dedi.

Berlin'de 'senaryo' hazırlığı

Tüm senaryolara hazırlandıklarını belirten Fischer, şöyle devam etti:

Kriz ekibi, dün Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle İran ve İsrail odaklı bir araya geldi.

'Askeri çatışma' uyarısı

Fischer, gerilimi azaltmanın gerekliliğini yinelerken, Berlin'in “başka bir ciddi askeri çatışmayı önlemek amacıyla gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak için her şeyi yaptığını" kaydetti.

Baerbock: Kimse yangına körükle gidemez

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde "bölgesel savaş" uyarısında bulunmuştu.

"Bugünlerde Orta Doğu'da bölgesel gerilimin önlenmesi için tüm diplomatik telefon hatları çalışıyor." diyen Baerbock, şu ifadeleri kullanmıştı:

Artık kimse yangına körükle gidemez. Gerçekte hiç kimse sonuçları tamamen öngörülemeyen bir yangınla ilgilenemez.



Bölgedeki tüm aktörleri sorumlu ve itidalli davranmaya çağırıyorum. Bu amaçla İranlı mevkidaşımla görüştüm.

Tel Aviv: İran'ı vururuz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın kendi topraklarından İsrail'e karşı bir saldırı başlatması halinde, doğrudan İran'ı vurma tehdidinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)