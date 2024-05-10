Almanya: İsrail'e silah sevkiyatını durdurabiliriz Savunma Bakanı Pistorius, İsrail'e askeri yardım konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Alman Bakan, net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

AA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail'e bazı silah transferlerinin durdurulup durdurulmayacağını görüştüğünü söyledi.

Washington ziyareti sırasında Alman medyasına konuşan Pistorius, Almanya'nın ABD'nin yaptığı gibi, Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırı endişesi nedeniyle bazı silah sevkiyatlarını durdurabileceğinin sinyalini verdi.

Almanya'da İsrail tartışması

Pistorius, "Şu anda görüşmeler sürüyor. Bu konuda öncelikli olarak Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı sorumlu olduğu için şimdilik net bir cevap veremiyorum." dedi.

"Kararları açıklayacak durumda değilim"

"Şu anda Washington'dayım." diyen Pistorius, şöyle devam etti:

Bunu elbette kapalı kapılar ardında tartıştık ama şu anda kararları açıklayacak durumda değilim.

ABD'nin Tel Aviv karşıtı adımı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in daha önce Gazze'nin geniş bir bölümünü yerle bir etmek için kullandığı 2 tonluk bombaları içeren silah sevkiyatını geçen hafta durdurdu.

Biden ayrıca, İsrail'i Refah'a kara saldırısı başlatmaması konusunda uyararak ABD'nin böyle bir saldırıda kullanılacak silahları sağlamayacağını söyledi.

Biden'ın kararı soruldu

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Biden yönetiminin kararını destekleyip desteklemediği yönündeki soruya "Evet, bunu anlıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)