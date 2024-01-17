Almanya, İsrail'e tank mühimmatı göndermeyi düşünüyor Alman hükümetinin, hassas mühimmat konusunda Tel Aviv'e yeşil ışık yakma niyetinde olduğu belirtildi. Hamas, Almanya'nın, bu hamlesiyle soykırım savaşına ortak olacağını söyledi.

AA

İsrail'in Gazze saldırılarını açıktan destekleyen Almanya, yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Berlin yönetiminin, İsrail'in tank mühimmatı sevkiyatına olumlu yanıt vermeyi planladığı konuşuluyor.

Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'nın, İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürüldü.

Büyük bir gizlilik içinde görüşüldü

Haberde, İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10 bin adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği, bu talebin Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtildi.

Üreticilerin istenen hassas mühimmatı hemen tedarik edemeyecek olması nedeniyle Alman ordusunun kendi stoklarından mühimmat tedarik etmesi seçeneğinin de değerlendirildiğine işaret edildi.

Almanya'dan İsrail'e zırhlı araç sevkiyatı

Almanya, şu ana kadar İsrail'e ağırlıklı olarak zırhlı araçlar ve askerler için koruyucu teçhizat gönderilmesine onay vermişti.

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı ise geçen yıl 10 kat artarak 326 milyon euroya yükselmişti.

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onaylamıştı.

Hamas: Savaşa ortak olma anlamına geliyor

Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planını, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım savaşına ortak olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın söz konusu planının, "Nazi Siyonist (İsrail) hükümetin işlediği savaş suçlarının tüm siyasi ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, bunun Almanya'yı Filistin halkına karşı savaşta doğrudan bir ortak haline getireceği kaydedildi.

"Almanya, günahlarla dolu tarihini yeniden üretiyor"

Almanya'nın bu planının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Öyle görünüyor ki Almanya, insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden üretiyor ve yakın geçmişten alınan tüm dersler bunlara engel olmuş değil.



Halkımızın, kendisine yönelik saldırıya katılan ve tüm tabuları çiğneyen bu cani düşmana koruma sağlayan hiç kimseyi unutmayacağını ve affetmeyeceğini beyan ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)