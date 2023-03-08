Almanya, Kuzey Akım boru hatlarına saldırıya ilişkin aceleci sonuçlar çıkarılmamasını istedi Almanya, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili Alman ve ABD basınında yer alan haberlerden "aceleci sonuçlar" çıkarılmaması uyarısında bulundu.

Alman kamu yayıncısı ARD ve Zeit gazetesinin haberinde, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililerin Ukrayna yanlısı bir grubun boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıtı ortaya çıkardığı belirtilmiş, sabotajı düzenleyen biri kadın 6 kişiden oluşan grubun Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giderek sahte pasaportlarla yat kiraladıkları ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenledikleri ileri sürülmüştü.

New York Times gazetesinin haberinde de istihbarat raporlarının, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın Ukrayna yanlısı bir grup tarafından düzenlendiğine işaret ettiği belirtilmişti.

Ukrayna olayla ilgisi bulunmadığını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Baltık Denizi'ndeki olayla ilgisinin bulunmadığını, raporlarda konu olan Ukrayna yanlısı sabotajcı grupla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını duyurmuştu.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

"Tüm bulguları yakından takip ediyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Irak’ın Erbil kentinde yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırıya ilişkin tüm haberleri ve farklı aktörlerin elde ettiği tüm bulguları yakından takip ettiklerini belirterek, bu konuda önce ilgili makamların soruşturmalarını tamamlaması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, "Bu, daha sonra hükümet olarak bulgulara dayanarak değerlendirme yapabilmemiz ve basında çıkan haberlerden kendimiz için aceleci sonuçlar çıkarmamamız için gerekli." dedi.

Almanya'da Federal Başsavcılığın yanı sıra Danimarka ve İsveç'te de konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğüne işaret eden Baerbock, ilgili makamlar arasında görüş alışverişinin yapıldığını, üç ülkenin kısa süre önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine soruşturmaların devam ettiği ve henüz bir sonuca varılmadığına ilişkin bilgi verdiğini anımsattı.

"Aceleci sonuçlar çıkarmama konusunda uyarıda bulunuyorum"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu haberleri okuduğunu belirterek, "Bunun, Ukrayna'nın emrindeki bir grup mu yoksa (Ukrayna) hükümetin bilgisi olmadan Ukrayna yanlısı grup mu olduğunu net bir şekilde ayırt etmemiz lazım. Aceleci sonuçlar çıkarmama konusunda uyarıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Pistorius, uzmanların bunun "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine de işaret ettiklerini belirterek, bundan dolayı hızlı sonuçlar çıkarma konusunda ihtiyatlı davrandığını vurguladı.