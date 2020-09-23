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- Almanya, Lukaşenko'yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıkladı
Almanya, Lukaşenko'yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıkladı
- REUTERS
- 23.09.2020 - 17:12
- Güncelleme : 23.09.2020 - 17:12
Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Aleksandr Lukaşenko, düzenlenen gizli bir törenle yemin ederek, Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Bağımsızlık Sarayı’nda yapılan yemin töreninde Lukaşenko, anayasa kitabı üzerine el basarak Belarus dilinde yemin etti.
Almanya, Lukaşenko'nun yeniden Belarus'ta yönetimin başına geçmesiyle ilgili açıklama yaptı.
"LUKAŞENKO'YU TANIMIYORUZ"
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın Aleksandr Lukaşenko'yu Belarus Cumhurbaşkanı olarak tanımadığını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yaptırımlarını olabildiğince çabuk kabul etmek istediklerini söyledi.
DAHA FAZLA GÖSTERİ ÇAĞRISI
Belarus'ta Lukaşenko muhalifleri, yemin törenini gayri meşru olarak görüyor. 26 yıldır ülkeyi yöneten isme karşı daha fazla protesto gösterisi düzenlenmesi yönünde çağrılar yapılıyor.
Steffen Seibert