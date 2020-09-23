Almanya medyasından AB'ye Türkiye önerisi: Erdoğan'ın gitmesini bekleyin

Türkiye'nin başta Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan ve bunu engellemeye çalışan AB, yaptırım tehditlerinde de istediğini elde edemeyince Almanya medyası çözüm önerisi sundu.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Başta Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ile AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin sona ermesinin çözümü, Yunanistan ile Rum Kesimi'ne göre "Türkiye'ye yaptırım" uygulanması. Ancak AB şu ana kadar Türkiye'ye yönlerdirdiği tehditler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşuna takıldı.

ALMANYA'NIN ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ERDMANN'DAN SKANDAL MAKALE

2 ay öncesine kadar Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Martin Erdmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a Türkiye ile AB arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme aldı.

(Martin Erdmann)

AB'nin şu ana kadar Türkiye'ye boyun eğdirememesine değinen Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde" isimli makalesinde "Avrupa Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak." ifadelerini kullandı.

AB'ye ve NATO üyesi ülkelere çözüm önerisi de sunan Erdmann şu ifadeleri kullandı;

"STRATEJİK DİKKAT"

Stratejik dikkat, ertesi güne, yani Türkiye'nin mevcut liderliğinin gücünün tükendiği güne odaklanılmalı. Bunun için bir tarih yok, ancak bir süredir mevcut sistemin çöküşünün işaretleri var.

Çünkü X gününden sonra bile Türkiye, dünyanın en huzursuz bölgelerinden birinde komşumuz, ortağımız ve istikrarın çapası olarak kalacak.

Ve Türkiye'deki insanlar bugün olduğu gibi bu gelecekte de aynı olacak. Bugünün sıcağında, Avrupa ile Türkiye arasında uzun vadeli, müreffeh bir işbirliği için umutlarınızı ve özlemlerinizi hayal kırıklığına uğratmamalıyız.