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    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor

    Alman Katolik yardım kuruluşu Missio'nun yaptığı bir araştırmaya göre, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarındaki kiliselerde çok sayıda rahibe, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor.
    • AA
    • 11.09.2020 - 19:02
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    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor

    Birçok çocuk tacizi ve cinsel istismarla çalkalanan Hıristiyan dini topllulukları, dünya kamuoyunda gündeme gelmiş ve geniş kitlelerin tepkilerine neden olmuştu.

    Almanya merkezli Katolik yardım kuruluşu Missio da konuya ilişkin bir araştırma yaptı.

    Almanya'nın Köln kentinde basın toplantısı düzenleyen Missio'nun yöneticisi papaz Pfarrer Dirk Bingener, kiliselerde yaşanan cinsel taciz vakalarıyla ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor #1

    RAHİBELER, RAHİPLERİN TACİZİNE MARUZ KALIYOR

    Bingener, araştırmaya göre, Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarındaki kiliselerde çok sayıda rahibenin, rahiplerin cinsel tacizine maruz kaldığını ifade etti.

    Kırsal kesimlerde tacize uğrayan rahibelerin korku, utanç ve örtbas kültüründen dolayı sessiz kaldığını söyleyen Bingener, söz konusu rahibelerin ve dindar kadınların, rahipler tarafından taciz edilmesi sonucu, büyük acılar çektiğini belirtti.

    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor #2

    "KONUMLARI GEREĞİ SES ÇIKARMIYORLAR"

    Bingener, söz konusu rahiplerin görevlerini kötüye kullandıklarını ve rahibelerin de konumları gereği ses çıkaramadığını dile getirdi.

    Araştırmanın koordinatörlerinden olan Josephine Beck-Engelberg ise kilise yöneticilerinin bu istismarı reddettiğini veya kısmen örtbas ettiklerini gözlemlediklerini belirtti.

    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor #3

    "TOPLUMDA YAŞANANLARIN YANSIMASI"

    Beck-Engelberg, rahibelerin genelde yoksul kesimden geldiğini belirterek, "Bu rahibelerin bazılarının telefonla arama yapacak bile parası yok." ifadesini kullandı.

    Koşulların rahibeleri son derece savunmasız duruma düşürdüğünü kaydeden Beck-Engelberg, kilise çatısı altında yaşananların aslında toplumda yaşananların bir yansıması olduğunu savundu.

    Almanya merkezli yardım kuruluşu Missio: Rahibeler, rahipler tarafından cinsel tacize uğruyor #4

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