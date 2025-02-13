Almanya Münih'te araç kalabalığın arasına daldı

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Almanya'da dikkatleri çeken bir şüpheli olay gerçekleşti.

Münih’te, 14 Şubat’ta düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı’na yakın bir bölgede seyreden Mini Cooper sürücüsü, konferans binasına yakın kalabalık bir grubun arasına daldı.

Aracın çarptığı kişilerin Verdi sendikasının üyeleri olduğu öğrenilirken, olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alandaki kalabalığın, Almanya'nın kamu sektöründe gerçekleştirilen bir greve katıldığı belirtildi.

BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Yerel polis, olayın ardından Dachauer bölgesinde büyük bir operasyon başlattı.

Olayın ardından, şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

BILD'de yer alan habere göre, aracın aniden hızlanıp kalabalığın arasına dalmadan önce olay yerinde ateş açıldığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis, araç sürücüsünü kısa sürede gözaltına aldı.

Herhangi bir tehdit oluşturmadığı açıklanan sürücünün tutuklandığı öğrenildi.

"ARACINI KASTEN SÜRDÜ"

Görgü tanıkları, aracın kasten kalabalığa sürüldüğünü belirtti.

Tanıklardan biri ise, kaza öncesi açılan ateşte bir kişinin vurulup taşındığını iddia etti.

"İNSANLAR AĞLIYOR VE TİTRİYORDU"

Bölgeden yayın yapan bir muhabir ise "İnsanlar yerde oturuyor, ağlıyor ve titriyordu. Ayrıntılar hala belirsiz" ifadelerini kullandı.

TERÖR SALDIRI İDDİASI

Olayın meydana geldiği alan, Münih’teki önemli bir güvenlik etkinliği olan Münih Güvenlik Konferansı'nın gerçekleşeceği binaya oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Bu durum, olayın bir terör saldırısı olma ihtimalini gündeme getirdi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Saldırının yarın ülkede başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı öncesinde gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Bu yılki konferansta, Rusya- Ukrayna savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı, Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, Orta Doğu'daki durum, savunma harcamaları, iklim krizleri, enerji ve gıda güvenliği ile başta yapay zeka olmak üzere teknoloji konusunda düzenlemeler, siber güvenlik ve ekonominin masaya yatırılması bekleniyor.