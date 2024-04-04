Almanya Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılacak Savunma Bakanı Pistoruis, Alman ordusunu savaş durumuna en iyi şekilde hazırlamaları gerektiğini söyledi. 181 bin askerin bulunduğu ülkede zorunlu hizmet tartışılıyor.

AA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistoruis, orduyu geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Pistoruis, Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundewehr) için yapısal reform kararı aldı.

Pistorius, Almanya Genel Kurmay Başkanı Carsten Breuer ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nils Hilmer ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden yapılanma planlarına ilişkin bilgi verdi.

Ordunun yapısal reformuna ilişkin öneriler üzerine çalışma talimatını yaklaşık 5 ay önce verdiğini anımsatan Pistorius, bu konuda bugün karar verildiğini ve ordunun yeniden yapılanmasına ilişkin imzayı attığını kaydetti.

Alman ordusunu etkili hale getirmek istiyorlar

Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini söyleyerek şöyle dedi:

Ortak hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır.

Yeniden yapılanma çalışmaları

Bu yapılanmada Alman Silahlı Kuvvetleri'nin ortak "Harekat Komutanlığı" ile "Destek Komutanlığına" da sahip olacağını belirten Pistorius, "Harekat Komutanlığı'nda" Alman Silahlı Kuvvetleri'nde operasyonel yönetim ve planlamanın bir elden yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Siber ve Enformasyon Alan Gücü

Pistorius, böylelikle kararların daha hızlı alınacağını söyleyerek planlama görevini de üstelenecek "Harekat Komutanlığı'nın", NATO ve bakanlıklar ile eyaletler için de muhatap olacağını ifade etti.

Alman ordusunun yapısına hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanında Siber ve Enformasyon Alan Gücü'nün de (CIR) ekleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu yeni gücün ordunun güvenliği için önemli olduğunu ve siber saldırılardan korumanın yanında hibrit tehdide karşı da faaliyet göstereceğini belirtti.

Pistorius, "Destek Komutanlığının" lojistik, tıbbi hizmet, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma, sivil-asker ilişkisi ile askeri birimler arasında iş birliği sağlanması alanlarında rol alacağını kaydetti.

Zorunlu askerlik gündemde

Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi.

Pistorius, gerekli reformların hayata geçirilmesi için Alman Silahlı Kuvvetleri'ne 6 ay zaman verdiğini belirtti.

"Avrupa'daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz"

Alman ordusunu geleceğe hazır hale getirmek istediklerine işaret eden Pistorius, şöyle dedi:

Avrupa'daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizi ve müttefiklerimizi savunuyoruz ve bu adımla da kimsenin NATO toprağı olarak bize saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyoruz.

Savunma Bakanı Pistorius, bunun inandırıcı ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını isteyerek ordunun belirtilen şekilde yeniden yapılandırılması durumunda bunun başarılabileceğini dile getirdi.

Asker sayısı 181 bin

Zorunlu askerliğin 2011'de kaldırıldığı Almanya'da 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti, bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor.

Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.

Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)