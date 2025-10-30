Almanya, soykırımdan kurtulan Yahudilere 1 milyar euro ödeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman hükümeti, 2026 yılı için dünya genelindeki Holokost (Yahudi soykırımı) mağdurlarının evde bakım giderleri için 923,9 milyon euro tutarında rekor bir kaynak ayırmayı kabul etti.

New York merkezli Claims Conference (Yahudi Tazminat Konferansı) tarafından yapılan açıklamaya göre, karar, Almanya Maliye Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin ardından alındı.

Yeni bütçe, Yahudi soykırımı mağdurlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve evde bakım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

EĞİTİM FONU 2029'A UZATILDI, ÖDEMELER ARTIRILDI

Açıklamada ayrıca Holokost Eğitim Fonu’nun, 2029 yılına kadar uzatıldığı ve toplam bütçesinin 175 milyon euroya çıkarıldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, daha önce 2027’ye kadar garanti edilen “Zorluk Fonu Ek Ödemeleri” programı da 2028’e kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, Yahudi soykırımı mağdurlarına kişi başına yıllık 1.450 euro ödenmeye devam edilecek. Düzenlemenin 127 binden fazla hayatta kalan kişiyi etkilemesi bekleniyor.

"HAYATTA KALANLAR ARTIK DAHA YAŞLI VE DAHA KIRILGAN"

Claims Conference Başkanı Gideon Taylor, yapılan yardım artışının tarihî önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Her yıl Holokost’tan kurtulanları hızla kaybediyoruz. Hayatta kalanlar artık daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden fazla yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu bütçe, onların gençliklerinde ellerinden alınan onuru bir nebze olsun geri kazandırmak açısından çok önemli.

200 BİN HOLOKOST MAĞDURU HALA HAYATTA

Claims Conference verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 200 bin Holokost mağduru hâlen yaşıyor.

Bu kişilerin çoğunun İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde bulunduğu tahmin ediliyor.