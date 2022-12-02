Almanya, toplamda 7 milyon işçi alımı yapacak

Almanya, ülkedeki işçi açığını kapatmak için diğer ülkelerden ilk etapta 400 bin olmak üzere toplamda 7 milyonluk bir çalışan alımı yapacak.

Almanya, yabancı işçi alımı için kapılarını açıyor...

Ülkede iş piyasasında yaşanan ciddi sıkıntılar nedeniyle yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Hazırlanacak yeni düzenleme ile Almanya'ya ilk aşamada 400 bin, toplamda 7 milyon işçi alımı yapılacak.

Alınacak bu işçiler için vize işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

İlk etapta 400 bin işçi alınacak

Konuya ilişkin basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, modern bir göç yasasına acilen ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Yabancı vasıflı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmeleri için modern bir göç yasası oluşturma fırsatını değerlendiriyoruz. Buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 krizi, sanayiden el sanatlarına ve bakım hizmetlerine kadar pek çok sektördeki personel açığını büyük ölçüde artırdı" dedi.

"Almanya'nın gelecekte zeki beyinlere ihtiyacı olacak"

Faeser, vasıflı işçilerin Almanya'ya hızlı şekilde gelebilmelerini ve avantajlı bir başlangıç yapabilmelerini istediklerini dile getirerek, "Bu konudaki bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, Almanya'da daha ileri nitelikler kazanmalarını ve iş gücü piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.

'2035'e kadar 7 milyon çalışan emekliye ayrılacak'

Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise "Almanya'nın gelecekte tüm yardım ellerine ve zeki beyinlere ihtiyacı olacak." dedi.

Heil, refah düzeyinin korunmasının önemini vurgulayarak, "Nitelikli iş gücünü güvence altına almak, refahı güvence altına almak demektir." diye konuştu.

2035 yılına kadar 7 milyon çalışanın emekliye ayrılacağına dikkati çeken Heil, istihdam piyasasında oluşacak boşluğun doldurulması için çalıştıklarını aktardı.

Pek çok şirket işçi sıkıntısı çekiyor

Heil, yurt dışındaki tüm vasıflı işçilerin Almanya'ya gelmek isteyeceğine inanmanın bir yanılsama olduğunun altını çizerek, bu nedenle göçü kolaylaştırmanın yanı sıra entegrasyon süreçlerini teşvik etmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'da pek çok şirket ve işletmenin işçi sıkıntısı çektiğini dile getiren Heil, kalifiye iş gücü temin etmenin şirketler için bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi.

"Hedefimiz Avrupa'daki en modern göç yasasını oluşturmak"

AA'nın aktardığına göre Çalışma Bakanı, bu nedenle halihazırda daha fazla eğitim ve öğretime, istihdamda daha fazla kadına ve emekliliğe esnek geçişlere odaklandıklarını belirterek, "Ancak yurt dışından göç almadan iş gücü ve kalifiye eleman açığını kapatmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, yeni Nitelikli İşçiler Göç Yasası ile nitelikli işçilerin güvence altına alınmasında gerekli ilerlemeyi sağlıyoruz. Yetenek ve yardım eli yarışında, Almanya'da çalışmak için yeni ve her şeyden önce daha kolay yollar sunuyoruz. Hedefimiz Avrupa'daki en modern göç yasasını oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.