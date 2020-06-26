Almanya'da kapatılacak sebze hali Türk esnafı mağdur etti

Köln'de Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali verilen tarihten erken kapatılması ve alternatif gösterilmemesi nedeniyle 2 bin kişi işsiz kalacak.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan ve 2023 yılında kapatılması planlanan toptanci hali verilen tarihten erken kapatılacak.

Çoğunluğu Türk toptancılardan oluşan sebze ve gıda toptancılığı yapılan halin kapatılma kararı, 2 bin kişiyi mağdur edecek.

TÜRK ESNAF TEPKİLİ

Halin kapatılmasının erkene çekilmesinin ardından Türk esnafa alternatif bir yer gösterilmemesi tepkilere neden oldu.

"BURANIN KALMASI BİZİM İÇİN AVANTAJLI"

Halin kapatılması durumunda ne yapacaklarını bilmediğini belirten Aslan Sofularlı, "Biz buradan ekmek yiyoruz sonuçta. Kapandığında ne yaparız bilmiyoruz. Yeni bir yer yapılacaktı sözde ama hiç de öyle bir görüntü yok. Mağdur oluyoruz. Buranın kalması bizim için avantajlı." ifadelerini kullandı.

Almanya, toptancı halindeki Türkleri mağdur etti - VİDEO







HEM TOPTANCILARA HEM MARKETLERE ZOR

20 yıldır kuru gıda alanında esnaflık yaptığını dile getiren Abdül Demirci, "Bize de çıkış verdiler, biz de maalesef yer arıyoruz. 2023 itibari ile tüm hal taşınacak diyorlar. Bizim için ve marketler için zor bir şey..." cümleleriyle olayın mağduriyet boyutuna değindi.





"ÇÖZÜMÜ KENDİNİZ BULUN DİYORLAR"

Büyük ölçüde Türkiye'den gelen ürünleri sattıklarını belirten Demirci, "Burası olmayınca Türkiye'den gelecek mallarda büyük ölçüde azalma olacak. Şuraya, buraya gidin veya kendi çözümünüzü kendiniz bulun diyorlar. Etraftaki tüm esnaf buraya alışverişe geliyor. Burası olmazsa onların büyük bir kısmı dükkanını kapatmak zorunda kalacak." dedi.





"BİR SENE SONRASI BELLİ DEĞİL"

Yetkililerin kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Adem Özkan ise, "Esnaflar olarak ilerde ne yapacağımız belli değil, belirsizlik içerisindeyiz. Bir sene sonrasını göremiyoruz." diye konuştu.

ESNAF BİLGİ BEKLİYOR

1989 yılından bu yana Köln halinde iş yapan Mustafa Duran da, "Elbette buradaki arkadaşlara yeni bir yer gösterilmesi çok elzem ve acil olan bir durumdur. İlgili makamlar ve devlet bu haberleri aldıkları zaman bu işe eğileceklerdir diye düşünüyorum. Yeter ki biz isteklerimizi ilgili noktalara bildirelim." dedi.



