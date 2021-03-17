Almanya: Türkiye güvenirliğini ispatladı

Göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatı hakkında açıklama yapan Demmer, “Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı” ifadelerini kullandı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 5 yıl önce 18 Mart'ta imzalanan AB-Türkiye mutabakatına yönelik Federal Basın Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Demmer, mutabakatı "iki tarafın ortak bir başarısı" olarak nitelendirerek, "Türkiye, güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı." sözlerini kullandı.

Sözü Yardımcısı Demmer, iki tarafında karşılıklı çıkarlar çerçevesinde anlaşmaya sadık kaldığını belirtti.

“TÜRKİYE ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR”

Mutabakatın birlikte uygulandığını vurgulamasının yanı sıra, 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapıldığına değinen Demmer, Türkiye’nin büyük bir övgüyü hak ettiğini söyledi.

“AB YARDIMLARI YERİNİ BULDU”

Ayrıca, AB yardımlarının yerinde kullanıldığını ifade eden Demmer, mutabakat sayesinde Ege Denizi'ndeki sonu ölümle biten insan kaçakçılığı faaliyetleri ile başarılı şekilde başa çıkıldığını belirtti.

“660 BİN MÜLTECİ ÇOCUK OKULA GİDİYOR."

Demmer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede Ege Denizi'ndeki ölümler azaldı. AB yardımları sayesinde Türkiye, mültecilerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşıladı ve yaşam şartlarını iyileştirmesini sağladı. 1,8 milyon mültecinin her gün yaşam için gerekli ihtiyaçları gideriliyor. 660 bin mülteci çocuk okula gidiyor."