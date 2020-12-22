Euro
9.3145
-0.39%
Dolar
7.6183
-0.3%
Altın
458.76
-0.46%
Borsa
1.405
1.47%
Bitcoin
174.807
-1.06%
EXEN Coin
11.44
-0.26%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Almanya: Türkiye’ye silah ambargosu talebi doğru değil

    Dışişleri Bakanı Maas, Atina'nın Türkiye ile ilgili ambargo isteğini reddetti.
    • AA
    • 22.12.2020 - 12:31
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya: Türkiye’ye silah ambargosu talebi doğru değil

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi.

    YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE TALEBİNE KARŞI ÇIKTI

    Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil." dedi.

    "RUSYA'DAN KOLAYCA FÜZE ALDILAR"

    Alman bakan, "NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.

    Almanya: Türkiye’ye silah ambargosu talebi doğru değil #1

    "İHTİLAFIN BİR ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

    Maas ayrıca, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek, "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir