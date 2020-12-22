Almanya: Türkiye’ye silah ambargosu talebi doğru değil

Dışişleri Bakanı Maas, Atina'nın Türkiye ile ilgili ambargo isteğini reddetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE TALEBİNE KARŞI ÇIKTI

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil." dedi.

"RUSYA'DAN KOLAYCA FÜZE ALDILAR"

Alman bakan, "NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.

"İHTİLAFIN BİR ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Maas ayrıca, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek, "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.